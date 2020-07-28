Официально. Луческу хотел уйти из "Динамо", но Суркис его отговорил - детали

Президент "Динамо" Суркис считает, что волна эмоций части болельщиков не должна определять будущее команды – Луческу остается тренером киевского клуба

Новоназначенный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу действительно хотел покинуть команду из-за негативного отношения фанатов, однако президент клуба Игорь Суркис все же уговорил румынского специалиста остаться. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

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В клубе отмечают, что слухи об отставке появились после того, как в румынское СМИ попало письмо Луческу Суркису от 25 июля.

В письме тренер объяснял, что вынужден отказать "Динамо", так как не может работать в атмосфере непринятия от части болельщиков. "Я не могу допустить, чтобы фанаты клуба действовали против интересов клуба", - писал он.

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Суркис же ответил, что "волна эмоций части болельщиков Динамо не может стать определяющим фактором для будущего команды".

Он предупредил, что предстоит выдержать еще немало информационных штормов и подчеркнул: решение о назначении было осознанным, игроки будут уверенно себя чувствовать с опытным тренером, а руководство клуба готово создать штабу Луческу условия, необходимые для достижения "самых амбициозных целей".

"Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю "Динамо". Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу", - написал президент.

Луческу ответил, что никогда не боялся трудностей, но не хотел создавать проблемы клубу. Он заявил, что приступит к работе в Киеве во вторник, и выразил уверенность, что результатами команды сможет радикально изменить отношение фанатов.

Луческу 12 лет тренировал главного соперника "Динамо" - донецкий "Шахтер". Он не единожды нелицеприятно высказывался в адрес киевского клуба, в частности говорил, что в украинском футболе все якобы подстроено под "Динамо".

23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо" . Часть фанатов клуба осталась недовольна таким кадровым решением и сообщили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Вчера в румынских СМИ появилась информация , что Луческу якобы покинул команду. Руководство клуба опровергло эти данные в комментарии украинским журналистам.

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Марк Сировой

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