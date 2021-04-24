Футболист "ПСЖ" чудо-ударом рабоной "забил гол" с отрицательного угла – видео

Футболист "ПСЖ" Леандро Паредес забил красивый "гол" с отрицательного угла. Видео опубликовано в Twitter парижского клуба.

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Эпизод произошел на тренировке. Игроки "ПСЖ" находились метрах в 30 сбоку за воротами. Паредес решил пробить рабоной – приемом, когда бьющая нога заводится за опорную.

Мяч по дуге залетел под дальнюю штангу. За "голом" Паредеса наблюдали Неймар, Анхель ди Мария и другие звезды "ПСЖ".

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Марк Сировой

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