Футболист "ПСЖ" чудо-ударом рабоной "забил гол" с отрицательного угла – видео
24.04.2021, 16:14
Леандро Паредес (фото - ЕРА)
Футболист "ПСЖ" Леандро Паредес забил красивый "гол" с отрицательного угла. Видео опубликовано в Twitter парижского клуба.
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Эпизод произошел на тренировке. Игроки "ПСЖ" находились метрах в 30 сбоку за воротами. Паредес решил пробить рабоной – приемом, когда бьющая нога заводится за опорную.
Мяч по дуге залетел под дальнюю штангу. За "голом" Паредеса наблюдали Неймар, Анхель ди Мария и другие звезды "ПСЖ".
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@LParedss pic.twitter.com/WTxzg1K5II— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 23, 2021
- В начале апреля английский гранд "Манчестер Сити" показал странное видео с игроком сборной Украины Зинченко и уткой.
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