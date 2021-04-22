Футбол. "Барселона" остается в скандальной Суперлиге

Футбольный клуб "Барселона" выступил с заявлением по поводу европейской Суперлиги – неподконтрольном УЕФА полузакрытом турнире для топ-клубов. Текст опубликован на сайте клуба.

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В заявлении говорится, что "Барселона" разделяет мнение большинства крупных европейских футбольных клубов о необходимости структурных реформ, учитывая нынешний социально-экономический климат.

По мысли клуба, реформы нужны, чтобы гарантировать финансовую устойчивость и экономическую состоятельность мирового футбола "за счет улучшения продукта" и для углубления коммуникации с болельщиками.

В заявлении говорится, что совет директоров "Барселоны" в срочном порядке принял предложение стать членом-учредителем Суперлиги – турнира, который призван выполнить эти задачи.

В клубе убеждены, что отказ от участия в проекте Суперлиги стал бы исторической ошибкой.

В "Барселоне" согласны с необходимостью проанализировать причины, вызвавшие широкий общественный резонанс вокруг создания Суперлиги.

В то же время клуб считает неправильным давление на футболистов и предостерегает от принятия опрометчивых решений.

19 апреля 12 топ-клубов Европы заявили, что создают полузакрытый турнир Суперлига. Они хотели сами управлять им и получать прибыль, оставив в стороне УЕФА, которое сейчас руководит европейскими турнирами.

В УЕФА пригрозили исключить клубы из национальных чемпионатов, а их футболистов – из сборных.

Турнир также раскритиковали премьер Британии Джонсон и глава Фифа Инфантино.

21 апреля о выходе из турнира заявили шесть английских клубов, а также лидеры чемпионатов Испании и Италии.

Наталия Медведева

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