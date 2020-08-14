Суркис объяснил, почему выбрал Луческу главным киевского тренером "Динамо"

Президент столичного футбольного клуба Игорь Суркис заявил, что рассматривал вопрос назначения Мирчи Луческу "с профессиональной точки зрения"

Президент киевского футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис выбрал главным тренером Мирчу Луческу, поскольку он профессионал, а не потому, что "хотел насолить ФК "Шахтер". Об этом он заявил в интервью НВ.

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"Если мы перейдем конкретно к Луческу, я вам скажу следующее: я его взял, потому что он профессионал. Вот эти разделения, что он в конкурирующем клубе тренировал, для него не работают", - отметил Суркис.

По его словам, он обсуждал ситуацию назначения Луческу с иностранными коллегами.

"Я разговаривал с иностранными коллегами, описывал ситуацию, а они мне говорят: что тут такого? Карло Анчелотти тренировал разные команды, противоборствующие. Вот Альберто Дзаккерони тренирует Интер, потом тренирует "Милан", потом уходит в "Ювентус". То есть я рассматривал этот вопрос с профессиональной точки зрения. А меня хотят обвинить, что я хотел насолить "Шахтеру" или что Луческу хорошо знает "Шахтер"", - подчеркнул Суркис.

В то же время 24 июля Суркис объяснил фанатам, что Луческу был назначен главным тренером "Динамо", так как он знает, как одолеть "Шахтер", и якобы затаил обиду на донецкий клуб за свою отставку.

Луческу 12 лет тренировал главного соперника "Динамо" - донецкий "Шахтер". Он не единожды нелицеприятно высказывался в адрес киевского клуба, в частности говорил, что в украинском футболе все якобы подстроено под "Динамо".

23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо" . Часть фанатов клуба осталась недовольна таким кадровым решением и сообщили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".

Через несколько дней в румынских СМИ появилась информация, что Луческу якобы покинул "Динамо" . В клубе позже сообщили , что тренер действительно хотел это сделать, однако передумал после общения с Суркисом.

Фанаты "Динамо" встретили нового тренера Луческу нецензурными лозунгами, пиротехникой и дымовыми шашками.

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Арина Толина

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