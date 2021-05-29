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Футбол | Финал Лиги чемпионов. "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0

29.05.2021, 23:57
Финал Лиги чемпионов.
Команда Челси (фото - Karl Resin_EPA)

Сегодня в Порту на стадионе "Драгау" состоялся финальный матч Лиги чемпионов. За кубок сражались два английских футбольных клуба "Манчестер Сити" и "Челси" – победителем со счетом стал.

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На пути к финалу "Ман Сити" выиграл группу с "Порту", "Олимпиакосом", "Марселем", в плей-офф прошел "Дортмунд", "ПСЖ" и "Гладбах".

"Челси" выиграл группу с "Ренном", "Севильей" и "Краснодаром", в плей-офф прошел "Атлетико", "Порту" и "Реал".

Всего между командами состоялось 166 матчей: 40 из них закончились ничьей, 58 раз выигрывал "Челси", 68 раз – "Манчестер Сити".

Сегодня игра началась в 22:00 по киевскому времени.

На 39-й минуте центральный защитник "Челси" бразилец Тиагу Силва из-за травмы покинул поле – его заменил датчанин Андреас Кристенсен. На 42-й минуте полузащитник "Челси" Кай Хаверц открыл счет матча – 1:0. В моменте с забитым мячом с ним играл украинец Александр Зинченко.

На 59-й минуте замена произошла и у "Ман Сити": бельгиец де Брюйне врезался в защитника "Челси" Рюдигера. В итоге Рюдигер за блокировку соперника получил желтую карточку, а де Брюйне покинул игру – вместо него на поле вышел Габриэль Жезус.

Дальше замены следовали одна за другой. На 64-й минуте у "Манчестер Сити" Силву сменил Фернандиньо, а на 66-й – у "Челси" вместо Вернера вышел Пулишич. На 77-й минуте на поле появился Серхио Агуэро – он заменил Стерлинга, а через три минуты Ковачич сменил Маунта.

К концу второго тайма судья добавил к основному времени семь минут, но они не спасли "Манчестер Сити" – победителем Лиги чемпионов 2021 года стал ФК "Челси".

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Дарья Мостовая
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