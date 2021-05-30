В Харькове на матче зафиксировали рекорд посещаемости – власти агитировали в школах

В Харькове на футбольном матче "Кривбасс" – "Металл" был установлен рекорд по посещаемости украинских стадионов в этом году – игру посетило 32 300 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

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Отмечается, что рекорд был установлен в масштабах и Первой, и Второй лиги Украины по футболу. Однако издание ua-football.com пишет, что учителей и родителей агитировали идти на игру – рассылка приходила в учительские и родительские чаты многих городских школ.

"Чтобы наполнить все трибуны "под завязку", организаторы матча решили через районные управления образования собрать "массовку". Нужно пояснить, что на рядовой матч двух команд мало кто пришел бы без такой организации", – пишут журналисты.

Ранее на матч также агитировал идти бизнесмен Александр Ярославский, он анонсировал "много-много нового, интересного и секретного", в частности речь шла о судьбе харьковского "Металлиста" на последующие сезоны.

"В июне-июле нас ожидают интересные трансферы. Мы подписали обалденного центрального нападающего, двух бразильцев-полузащитников. И самое главное – нас ждет увлекательное путешествие, но уже не с "Металлом", а с "Металлистом"!", – сказал Ярославский.

Также на игре выступил и.о. городского головы Харькова Игорь Терехов.

"Мы вместе, мы одна харьковская семья, ждали долгие годы этого события и теперь "Металлист" Харьков будет победителем", – заявил он.

Ярославский был президентом "Металлиста" с 2006 по 2012 год. При нем команда добилась максимальных успехов: восемь раз выигрывала бронзу Чемпионата Украины, выходила в 1/4 Лиги Европы.

В 2012-м клуб купил близкий к семье Януковичей бизнесмен Сергей Курченко. Ярославский позже заявлял, что продал клуб под давлением.

После Революции Достоинства дела у "Металлиста" пошли на спад – в 2016-м команда прекратила свое существование.

Сейчас в Харькове существуют две версии перерожденной команды: "Металлист 1925" (создан в 2016-м болельщиками, играет в Первой лиге) и "Металл" (создан в 2020-м функционером "Металлиста" времен Ярославского Евгением Красниковым, Вторая лига). Оба клуба не являются правопреемниками "Металлиста".

В феврале Ярославский призвал власти возродить легендарный для города футбольный клуб. Инициативу поддержали Терехов и бизнесмен и друг экс-мера Кернеса Павел Фукс.

В марте Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

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Станислав Стороженко

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