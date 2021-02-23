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"Вернуть былую славу". Ярославский предложил властям Харькова возродить ФК "Металлист"

23.02.2021, 16:12
Александр Ярославский (фото - пресс-служба DCH)

Харьковский бизнесмен и экс-собственник ФК "Металлист" Александр Ярославский призвал возродить легендарный для города футбольный клуб. Об этом говорится в письме Ярославского харьковским властям, которое опубликовано на сайте холдинга Ярославского DCH.

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"Я предлагаю всем неравнодушным землякам, болельщикам с горячими сердцами, местной власти, заинтересованной в развитии региона, объединиться и возродить истинный героический "Металлист", – написал он.

Ярославский заверил, что со своей стороны "приложит все усилия, чтобы вернуть былую славу".

На предложение Ярославского уже отреагировал и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, написав в Facebook, что "Харьков возвращает себе Металлист".

Он сообщает, что договорился с Ярославским возродить команду.

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СПРАВКА. Заявления Ярославского и Терехова о возрождении "Металлиста" сделаны в период политической неопределенности в Харькове.

После смерти бывшего мэра Геннадия Кернеса Терехов временно возглавил город. И по закону, Рада должна назначить новые выборы городского главы. В Слуге народа прогнозируют, что их смогут провести не раньше осени. Детальнее о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в разборе от LIGA.net.

  • Ярославский был президентом "Металлиста" с 2006 по 2012 год. При нем команда добилась максимальных успехов: восемь раз выигрывала бронзу Чемпионата Украины, выходила в 1/4 Лиги Европы.
  • В 2012-м клуб купил близкий к семье Януковичей бизнесмен Сергей Курченко. Ярославский позже заявлял, что продал клуб под давлением.
  • После Революции Достоинства дела у "Металлиста" пошли на спад – в 2016-м команда прекратила свое существование.
  • Сейчас в Харькове существуют две версии перерожденной команды: "Металлист 1925" (создан в 2016-м болельщиками, играет в Первой лиге) и "Металл" (создан в 2020-м функционером "Металлиста" времен Ярославского Евгением Красниковым, Вторая лига). Оба клуба не являются правопреемниками "Металлиста".

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Марк Сировой
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металлист игорь терехов александр яролсавский
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