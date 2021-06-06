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Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020 – видео видео

06.06.2021, 14:59
Фото - Facebook Андрея Павелко
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Сборная Украины по футболу представила новые комплекты формы, в которых футболисты национальной команды будут играть на Евро-2020. Об этом в Facebook пишет глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. 

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"Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны", – написал он.

Логотип сборной Украины был перемещен в центр футболки, на груди у футболистов будет размещен игровой номер.

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Станислав Стороженко
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Андрей Павелко футбол сборная украины по футболу форма футболка евро-2020 уаф
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