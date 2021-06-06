Сборная Украины по футболу представила новые комплекты формы, в которых футболисты национальной команды будут играть на Евро-2020. Об этом в Facebook пишет глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны", – написал он.
Логотип сборной Украины был перемещен в центр футболки, на груди у футболистов будет размещен игровой номер.
- Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе С. Ее соперники – Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Расписание игр перед Евро-2020 можно посмотреть здесь.
- Старт турнира запланирован на 11 июня. Матчи будут играть в разных городах Европы.
- 1 июня главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил официальную заявку национальной команды на Евро-2020.
Читайте также: Футбол. Сборная Украины добыла первую победу в 2021 году – реакция Шевченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии