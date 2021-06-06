Сборная Украины по футболу представила новые комплекты формы, в которых футболисты национальной команды будут играть на Евро-2020. Об этом в Facebook пишет глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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"Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны", – написал он.

Логотип сборной Украины был перемещен в центр футболки, на груди у футболистов будет размещен игровой номер.

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе С. Ее соперники – Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Расписание игр перед Евро-2020 можно посмотреть здесь.

Старт турнира запланирован на 11 июня. Матчи будут играть в разных городах Европы.

1 июня главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил официальную заявку национальной команды на Евро-2020.

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Станислав Стороженко

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