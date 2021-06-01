Футбол. Шевченко объявил заявку сборной Украины на Евро-2020: состав

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил официальную заявку национальной команды на Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вратари: 1 Георгий Бущан ( "Динамо"), 12 Андрей Пятов, 23 Анатолий Трубин (оба – "Шахтер").

Защитники: 2 Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), 13 Илья Забарный, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 24 Александр Тимчик, 25 Денис Попов (все – "Динамо"), 4 Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко (оба – "Шахтер").

Полузащитники: 3 Георгий Судаков, 6 Тарас Степаненко, 11 Марлос (все – "Шахтер"), 5. Сергей Сидорчук, 10 Николай Шапаренко, 15 Виктор Цыганков (все – "Динамо"), 7 Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), 8 Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), 14 Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), 17 Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), 18 Роман Безус ("Гент", Бельгия), 20 Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: 9 Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), 19 Артем Беседин ("Динамо"), 26 Артем Довбик ("Днепр-1").

Из тех футболистов, которые находятся в тренировочном лагере сборной Украины, в заявку не вошли Андрей Лунин ("Реал", Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт").

Выписка из решения исполкома УЕФА относительно возможных изменений в объявленной заявке команд-участниц Евро-2020

"После представления списка игроков 1 июня 2021 ст. 47.04 регламента позволяет неограниченные замены в списке игроков в случае серьезных травм или заболеваний до первого матча на турнире при условии, если замены имеют медицинскую сертификацию.

Согласно действующим правилам, список игроков должен включать не менее трех вратарей (ст. 47.01). Вратари могут также быть заменены перед каждым матчем финального турнира в случае физической нетрудоспособности, даже если один или два вратаря из списка команды все еще доступны. В заявке на каждую игру трое из 23 игроков, заявленных на конкретный матч, должны быть вратарями.

Для обеспечения добропорядочности соревнований игрок, которого заменили в списке игроков, не может быть повторно включен в список".

С 1 июня для пересечения границы Румынии, где пройдет Евро-2020, отменяется разный подход для граждан из красной, желтой и зеленой зон карантина – власти страны выдвинули обязательные требования для всех иностранцев.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.