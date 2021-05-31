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Румыния назвала условия для въезда болельщиков из Украины на Евро-2020

31.05.2021, 14:54
Румыния назвала условия для въезда болельщиков из Украины на Евро-2020 - Фото
Сборная Украины (Фото: ЕРА)

С 1 июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан из красной, желтой и зеленой зон карантина – власти страны выдвинули обязательные требования для всех иностранцев. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

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Так, болельщики, которые едут на Евро-2020 должны предоставить паспорт вакцинации (процедура должна состояться менее чем за 10 дней до въезда в Румынию), или справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию). 

Также наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в Румынию, позволяет посетить страну.

Однако, при этом, фаны, которые приедут из стран красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день попадут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну.

  • Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе С. Ее соперники – Нидерланды, Австрия и Северная Македония. Расписание игр перед Евро-2020 можно посмотреть здесь.
  • Старт турнира запланирован на 11 июня. Матчи будут играть в разных городах Европы.

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Станислав Стороженко
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евро-2020 футбол Румыния въезд сборная болельщик турист
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