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Футбол. Сборная Украины сыграет три матча перед Евро – соперники и расписание

20.01.2021, 09:19
Футбол. Сборная Украины сыграет три матча перед Евро – соперники и расписание - Фото
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)

Сборная Украины по футболу сыграет три матча перед Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса должно состояться летом этого года. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает пресс-служба УАФ.

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По его словам, перед чемпионатом Европы сыграют три поединка:

-23 мая с Бахрейном;

-3 июня с Северной Ирландией;

-7 июня с Кипром.

Павелко сказал, что эти матчи пройдут в разных городах Украины.

  • Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе С. Ее соперники – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
  • Старт турнира запланирован на 11 июня. Матчи будут играть в разных городах Европы.

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Марк Сировой
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