Футбол. Сборная Украины сыграет три матча перед Евро – соперники и расписание

Сборная Украины по футболу сыграет три матча перед Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса должно состояться летом этого года. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает пресс-служба УАФ.

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По его словам, перед чемпионатом Европы сыграют три поединка:

-23 мая с Бахрейном;

-3 июня с Северной Ирландией;

-7 июня с Кипром.

Павелко сказал, что эти матчи пройдут в разных городах Украины.

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе С. Ее соперники – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Старт турнира запланирован на 11 июня. Матчи будут играть в разных городах Европы.

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Марк Сировой

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