Футбол. Сборная Украины сыграет три матча перед Евро – соперники и расписание
20.01.2021, 09:19
Сборная Украины по футболу (фото - УАФ)
Сборная Украины по футболу сыграет три матча перед Евро-2020, которое из-за пандемии коронавируса должно состояться летом этого года. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает пресс-служба УАФ.
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По его словам, перед чемпионатом Европы сыграют три поединка:
-23 мая с Бахрейном;
-3 июня с Северной Ирландией;
-7 июня с Кипром.
Павелко сказал, что эти матчи пройдут в разных городах Украины.
- Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в группе С. Ее соперники – Нидерланды, Австрия и Северная Македония.
- Старт турнира запланирован на 11 июня. Матчи будут играть в разных городах Европы.
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