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Футбол. Месси получил первую красную карточку за всю карьеру в "Барселоне" – видео видео

18.01.2021, 07:44
Лионель Месси (фото - ЕРА)
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Футболист "Барселоны" Лионель Месси получил первую красную карточку за все время выступлений в каталонском клубе.

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Аргентинец был удален с поля в финале Суперкубка Испании. В концовке экстра-тайма форвард "Атлетика" Бильбао Асьер Вильялибре попытался заблокировать прорыв Месси из глубины. Аргентинец ударил его по шее, за что и получил красную карточку.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2, причем "Атлетик" сравнял счет на 90+2 минуте. В экстра-тайме Иньяки Уильямс забил красивый гол в дальнюю девятку и принес трофей "Атлетику".

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Красная карточка стала первой для Месси в играх за "Барселону", отмечает ESPN. В издании пишут, что аргентинец наверняка будет дисквалифицирован на два матча, однако наказание могут увеличить и до четырех поединков.

Ранее Месси получал красную лишь в играх за сборную. Он был удален за стычку с чилийцем Гари Меделем на Копа Америка 2019.

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Марк Сировой
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