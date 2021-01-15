Футбол. Transfermarkt обновил список самых дорогих игроков чемпионата Украины – топ-20

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt обновил данные о трансферной стоимости футболистов украинской Премьер-лиги.

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Самым дорогим футболистом УПЛ стал "динамовец" Виктор Цыганков (24 млн евро). Сразу за ним – бразильские легионеры "Шахтера" Тете (20 млн) и Додо (18 млн).

В топ-10 вошел 19-летний вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, который закрепился в основе по ходу сезона и даже вошел в "сборную открытий" Лиги чемпионов. В топ-20 – 18-летний центральный защитник "Динамо" Илья Забарный. Осенью он показывал быстрый рост в цене.

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В топ-20 дорогих футболистов УПЛ вошли только футболисты "Шахтера" и "Динамо". Вот полный список:

1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 24 млн евро

2. Тете ("Шахтер") – 20 млн

3. Додо ("Шахтер") – 18 млн

4. Виталий Миколенко ("Динамо") – 15 млн

5. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 11 млн

6. Манор Соломон ("Шахтер") – 15 млн

7. Маркос Антонио ("Шахтер") – 8 млн

8. Исмаили ("Шахтер") – 8 млн

9. Владислав Супряга ("Динамо") – 7,5 млн

10. Анатолий Трубин ("Шахтер") – 7 млн

11. Тайсон ("Шахтер") – 7 млн

12. Майкон ("Шахтер") – 6 млн

13. Виктор Коваленко ("Шахтер") – 6 млн

14. Николай Шапаренко ("Динамо") – 5 млн

15. Георгий Бущан ("Динамо") – 4 млн

16. Илья Забарный ("Динамо") – 4 млн

17. Виталий Буяльский ("Динамо") – 4 млн

18. Евгений Коноплянка ("Шахтер") – 4 млн

19. Денис Попов ("Динамо") – 3,5 млн

20. Валерий Бондарь ("Шахтер") – 3,5 млн

Также по 3,5 млн стоят Давид Хочолава ("Шахтер") Томаш Кенджора ("Динамо").

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Марк Сировой

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