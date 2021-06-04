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Футбол. Сборная Украины добыла первую победу в 2021 году – реакция Шевченко

04.06.2021, 06:40
Футбол. Сборная Украины добыла первую победу в 2021 году – реакция Шевченко - Фото
Андрей Шевченко (фото Павла Кубанова, УАФ)

Сборная Украины по футболу впервые победила в 2021 году, обыграв в товарищеском матче Северную Ирландию со счетом 1:0. Игра проходила в рамках подготовки главной команды страны к Евро-2020.

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Единственный мяч во встрече забил форвард будапештского "Ференцвароша" Александр Зубков. Он отклеился от защитников, сумел избежать офсайда и ударом головой с линии вратарской замкнул подачу "динамовца" Александра Караваева.

Матч закончился со счетом 1:0. Свои шансы, в частности, не реализовали Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм" Лондон) и Артем Беседин ("Динамо" Киев). Северная Ирландия также забить не смогла. Сборная Украины прерывает серию из шести матчей без побед.

Главный тренер Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции сказал, что команда справилась с заданием, передает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Он доволен действиями обороны, однако отметил, что не хватало реализации моментов в атаке. Замена Зубкова после первого тайма на Марлоса была запланирована еще перед матчем, отметил тренер.

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Меньшее преимущество желто-синих во второй половине встречи наставник объяснил серьезными нагрузками на игроков: "У нас продолжаются двухразовые тренировки, это нормальная реакция на усталость".

Шевченко добавил, что сейчас тренерский штаб изменит программу, даст игрокам отдохнуть, чтобы те вышли на хороший уровень к Евро-2020.

При этом Ярмоленко будет играть весь матч и в следующем спаринге против Кипра 7 июня, надо понять его состояние после травмы, объяснил наставник. Также Шевченко сказал, что хорошо выглядел 18-летний Георгий Судаков из "Шахтера", его и дальше будут проверять на поле.

  • Евро-2020 должно было состоять в прошлом году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса на 2021-й. У турнира не будет хост-стран, он пройдет в разных городах Европы.
  • Сборная Украины стартует на Евро 13 июня. В группе украинцев – Нидерланды (действующий победитель Лиги наций УЕФА), Северная Македония и Австрия.

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Марк Сировой
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Украина футбол северная ирландия евро андрей шевченко сборная александр зубков
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