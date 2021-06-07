В УЕФА ответили России: Форма сборной Украины утверждена по правилам

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Форма национальной сборной Украины утверждена Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в соответствии с правилами. Об этом сообщает российское издание Спорт-Экспресс со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

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"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", – цитируют журналисты заявление УЕФА.

Ранее в России возмутились тем, что на футболках сборной Украины изображены контуры страны вместе с оккупированным Крымом, и высказали надежду, что УЕФА запретит такую форму.

ДОПОЛНЕНО В 11:16. Посольство США в Киеве заявило в Twitter: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!", – с хэш-тэгом #КримЦеУкраїна.

Вчера, 6 июня 2021 года, была представлена форма сборной Украины на Евро-2020. На ней изображена карта Украины с временно оккупированным Крымом, а также есть слоганы "Слава Украине! Героям слава!".

Евро-2020 должно было состояться в прошлом году, но было перенесено из-за пандемии коронавируса на 2021-й. У турнира не будет страны-хозяйки, он пройдет в разных городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Сборная Украины стартует на Евро 13 июня. В группе украинцев – Нидерланды (действующий победитель Лиги наций УЕФА), Северная Македония и Австрия. В группе украинцы будут играть в Амстердаме и Бухаресте.

Денис Юдин

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