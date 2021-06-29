Руководство Института сыворотки Индии, производителя антикоронавирусной вакцины CoviShield, обещает "на топ-уровне" решить проблему с непризнанием в ЕС прививочных сертификатов с этим биопрепаратом. Соответствующее заявление сделал в Twitter гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла.

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40-летний сын миллиардера-основателя крупнейшего в мире предприятия производителя вакцин Сайруса Пунаваллы пишет, что у индийцев, привитых "ковишилдом", возникли проблемы с поездками в ЕС.

Аналогичные проблемы у граждан Украины, которая также закупила партию этого биопрепарата: он стал первым, которым начали прививать украинцев.

"Заверяю всех: я поднял эту тему на наивысших уровнях и надеюсь вскоре решить этот вопрос, как с регуляторами, так и на дипломатическом уровне со странами", – пообещал гендиректор SII.

СПРАВКА. CoviShield – векторная аденовирусная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им болезни COVID-19, которую Индия производит по лицензии от Oxford University/AstraZeneca. Идентична "астразенеке", произведенной в Европе или Южной Корее. Одобрена ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях (то есть сейчас, во время пандемии).

Пунавалла-младший также выложил видео, как он вакцинируется. Пишет, что "ковишилдом":

I wish India & Sri @narendramodi ji great success in launching the world’s largest COVID vaccination roll-out. It brings me great pride that #COVISHIELD is part of this historic effort & to endorse it’s safety & efficacy, I join our health workers in taking the vaccine myself. pic.twitter.com/X7sNxjQBN6 — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 16, 2021

На 28 июня в Индии ввели почти 324 млн доз: это больше, чем в США. Страна в начале года, когда там началась сильнейшая вспышка ковида, невзирая на контракты и предзаказы, запретила экспорт CoviShield до момента, пока не привьет своих граждан.

С 1 июля 2021 года иммунизированные одобренными регулятором ЕС (Европейским агентством по лекарственным средствам) люди могут въезжать в этот блок и свободно перемещаться внутри него. Пока что ЕМА признала четыре вакцины: Moderna/Spikevax, Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Johnson&Johnson/Janssen, а также произведенную на еврозаводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria (данные о том, пускают ли в ЕС привитых "астразенекой" от южнокорейской SK BioScience, отсутствуют).

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Евгений Пилипенко

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