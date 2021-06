Руководство Института сыворотки Индии, производителя антикоронавирусной вакцины CoviShield, обещает "на топ-уровне" решить проблему с непризнанием в ЕС прививочных сертификатов с этим биопрепаратом. Соответствующее заявление сделал в Twitter гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла.

40-летний сын миллиардера-основателя крупнейшего в мире предприятия производителя вакцин Сайруса Пунаваллы пишет, что у индийцев, привитых "ковишилдом", возникли проблемы с поездками в ЕС.

Аналогичные проблемы у граждан Украины, которая также закупила партию этого биопрепарата: он стал первым, которым начали прививать украинцев.

"Заверяю всех: я поднял эту тему на наивысших уровнях и надеюсь вскоре решить этот вопрос, как с регуляторами, так и на дипломатическом уровне со странами", – пообещал гендиректор SII.

СПРАВКА. CoviShield – векторная аденовирусная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемой им болезни COVID-19, которую Индия производит по лицензии от Oxford University/AstraZeneca. Идентична "астразенеке", произведенной в Европе или Южной Корее. Одобрена ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях (то есть сейчас, во время пандемии).

Пунавалла-младший также выложил видео, как он вакцинируется. Пишет, что "ковишилдом":

