Вакцинные войны | Serum Institute of India обещает решить вопрос с недопуском в ЕС привитых CoviShield
Руководство Института сыворотки Индии, производителя антикоронавирусной вакцины CoviShield, обещает "на топ-уровне" решить проблему с непризнанием в ЕС прививочных сертификатов с этим биопрепаратом. Соответствующее заявление сделал в Twitter гендиректор Serum Institute of India Адар Пунавалла.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
40-летний сын миллиардера-основателя крупнейшего в мире предприятия производителя вакцин Сайруса Пунаваллы пишет, что у индийцев, привитых "ковишилдом", возникли проблемы с поездками в ЕС.
Аналогичные проблемы у граждан Украины, которая также закупила партию этого биопрепарата: он стал первым, которым начали прививать украинцев.
"Заверяю всех: я поднял эту тему на наивысших уровнях и надеюсь вскоре решить этот вопрос, как с регуляторами, так и на дипломатическом уровне со странами", – пообещал гендиректор SII.
Пунавалла-младший также выложил видео, как он вакцинируется. Пишет, что "ковишилдом":
I wish India & Sri @narendramodi ji great success in launching the world’s largest COVID vaccination roll-out. It brings me great pride that #COVISHIELD is part of this historic effort & to endorse it’s safety & efficacy, I join our health workers in taking the vaccine myself. pic.twitter.com/X7sNxjQBN6— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 16, 2021
На 28 июня в Индии ввели почти 324 млн доз: это больше, чем в США. Страна в начале года, когда там началась сильнейшая вспышка ковида, невзирая на контракты и предзаказы, запретила экспорт CoviShield до момента, пока не привьет своих граждан.
С 1 июля 2021 года иммунизированные одобренными регулятором ЕС (Европейским агентством по лекарственным средствам) люди могут въезжать в этот блок и свободно перемещаться внутри него. Пока что ЕМА признала четыре вакцины: Moderna/Spikevax, Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Johnson&Johnson/Janssen, а также произведенную на еврозаводах Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria (данные о том, пускают ли в ЕС привитых "астразенекой" от южнокорейской SK BioScience, отсутствуют).
- Ранее немецкие ученые выяснили, что смешанная вакцинация AstraZeneca–Pfizer эффективнее принятых схем.
- Вакцина AstraZenecа неэффективна против легкого-среднего ковида от β-штамма (впервые открыт в ЮАР), однако она и Pfizer эффективны против госпитализации с Δ-ковидом.
- Куда в организме попадает аденовирус вакцины AstraZeneca: исследование у человека и мышей.
Читайте также: Канаду насытили мРНК-вакцинами. Появились новые рекомендации по AstraZeneca-CoviShield
Комментарии