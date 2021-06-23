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Власти Таиланда отменили карантин на Пхукете для привитых от COVID туристов

23.06.2021, 10:15
Власти Таиланда отменили карантин на Пхукете для привитых от COVID туристов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Таиланда решило понемногу возвращать потоки туристов, которые наблюдались в докарантинные времена. Чтобы привлечь путешественников, власти отменили прохождение карантина по прибытию на остров Пхукет для вакцинированных – нововвведения начнут действовать 1 июля, пишет Channel News Asia.

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В правительстве отметили, что если все пойдет удачно и заболеваемость не начнет резко расти вверх, то обязательный карантин отменят также для Краби и Самуи.

Помимо факта вакцинации власти также пообещали обращать внимание на то, из какой страны прибыл турист и не относится ли она к "государствам с высоким уровнем заражения".

При этом, информации о том, какими именно вакцинами должны быть привиты туристы и какие страны получат статус "высокорисковых", пока нет.

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Дарья Мостовая
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туризм вакцинация таиланд турист карантин коронавирус Пхукет
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