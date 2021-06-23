Власти Таиланда отменили карантин на Пхукете для привитых от COVID туристов
Правительство Таиланда решило понемногу возвращать потоки туристов, которые наблюдались в докарантинные времена. Чтобы привлечь путешественников, власти отменили прохождение карантина по прибытию на остров Пхукет для вакцинированных – нововвведения начнут действовать 1 июля, пишет Channel News Asia.
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В правительстве отметили, что если все пойдет удачно и заболеваемость не начнет резко расти вверх, то обязательный карантин отменят также для Краби и Самуи.
Помимо факта вакцинации власти также пообещали обращать внимание на то, из какой страны прибыл турист и не относится ли она к "государствам с высоким уровнем заражения".
При этом, информации о том, какими именно вакцинами должны быть привиты туристы и какие страны получат статус "высокорисковых", пока нет.
- В октябре 2020 года Таиланд вновь начал принимать туристов, но по специальной визе.
- В начале марта 2021 года в Таиланде сократили срок пребывания на карантине для вакцинированных туристов.
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