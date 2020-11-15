UA

Туриста в Таиланде чуть не посадили на два года за негативный отзыв об отеле

15.11.2020, 23:10
Туриста в Таиланде чуть не посадили на два года за негативный отзыв об отеле - Фото
Иллюстрационное фото: EPA

В отеле настаивают, что у них были основания преследовать гражданина США

Сайт для путешественников TripAdvisor предупредил своих пользователей, что один из отелей в Таиланде практикует привлечение постояльцев к уголовной ответственности за негативные отзывы о сервисе. Об этом сообщает BBC.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отель The Sea View Resort действительно пожаловался в полицию на гражданина США, который оставил негативный отзыв о заведении. В результате его задержали и отправили в заключение. Американец пробыл там в течение двух дней, пока не уплатил залог. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

В TripAdvisor предупредили пользователей о политике отеля. "Возможно, гостиница, согласно местным законам, имела на это право. Но наш долг – сообщить вам об этом факте, чтобы вы могли учесть это при планировании путешествий", – говорится в заявлении сервиса, которое они разместили на странице отеля.

В гостинице заявили, что администрация сайта не разобралась в ситуации. Американец, по словам представителей отеля, пытался пронести свою бутылку алкоголя в ресторан. Менеджеры не позволили ему сделать это, после чего и появились негативные отзывы. Администрация отеля решила подать на него в суд, так как якобы получила ряд отмен бронирований.

Дело против американца согласились закрыть после того, как он публично извинился "за клевету".

Читайте также: В мире более половины работников в сфере туризма под угрозой сокращения

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
туризм таиланд TripAdvisor

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 