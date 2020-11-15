Туриста в Таиланде чуть не посадили на два года за негативный отзыв об отеле

В отеле настаивают, что у них были основания преследовать гражданина США

Сайт для путешественников TripAdvisor предупредил своих пользователей, что один из отелей в Таиланде практикует привлечение постояльцев к уголовной ответственности за негативные отзывы о сервисе. Об этом сообщает BBC.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Отель The Sea View Resort действительно пожаловался в полицию на гражданина США, который оставил негативный отзыв о заведении. В результате его задержали и отправили в заключение. Американец пробыл там в течение двух дней, пока не уплатил залог. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

В TripAdvisor предупредили пользователей о политике отеля. "Возможно, гостиница, согласно местным законам, имела на это право. Но наш долг – сообщить вам об этом факте, чтобы вы могли учесть это при планировании путешествий", – говорится в заявлении сервиса, которое они разместили на странице отеля.

В гостинице заявили, что администрация сайта не разобралась в ситуации. Американец, по словам представителей отеля, пытался пронести свою бутылку алкоголя в ресторан. Менеджеры не позволили ему сделать это, после чего и появились негативные отзывы. Администрация отеля решила подать на него в суд, так как якобы получила ряд отмен бронирований.

Дело против американца согласились закрыть после того, как он публично извинился "за клевету".

Читайте также: В мире более половины работников в сфере туризма под угрозой сокращения

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.