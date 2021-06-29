Опасения по поводу снижения эффективности вакцины Oxford-AstraZeneca, если вторая доза получена более чем через 12 недель после первой, напрасны. Напротив, увеличение интервала между дозами лишь усиливает иммунный ответ, пишут в препринте разработчики препарата из Оксфордского университета.

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Добровольцы возрастом 18-55 лет были из числа фазы I/II и II/III испытаний вакцины в 2020 году. Тридцати из них, кто ранее получил только одну дозу, вторую ввели через ~10,5 месяцев. Еще 90 человек получили третью дозу в марте 2021-го; для них это была практически ревакцинация.

Результат: уровни антител против SARS-CoV-2 резко повысились после отложенной второй дозы.

При второй дозе в период 8-12 недель после первой титры антител были на уровне 923, при 15-25 неделях – 1860, а при получении второй дозы через 44-46 недель – целых 3738.

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Через полгода после второй дозы уровни оставались значительно выше в группе с интервалом 15-25 недель по сравнению с 8-12 недель: медиана 1240 и 278 соответственно.

"Это должно стать обнадеживающей новостью для стран с дефицитом вакцины, где переживают из-за задержек со второй дозой. Наблюдается отличный иммунный ответ на вторую дозу даже после 10-месячной задержки после первой", – комментирует профессор Эндрю Поллард, ведущий исследователь испытаний.

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С учетом распространения мутантных штаммов, которые частично снижают эффективность первого поколения вакцин, некоторые страны рассматривают возможность введения третьей усиливающей дозы.

Авторы пишут, что титры антител значительно увеличились с третьей дозой, также наблюдался усиленный Т-клеточный ответ, в том числе против мутантов. После третьей дозы медиана титров антител была значительно выше, чем после второй: 3746 против 1792 соответственно.

Они отмечают, что третья доза AstraZeneca "хорошо переносится, с меньшим количеством явлений после второй и после третьей доз, чем после первой".

Евгений Пилипенко

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