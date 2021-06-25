Почти все смертельные случаи COVID-19 в США сейчас происходят среди невакцинированных людей. Это ошеломляющая демонстрация того, насколько эффективны прививки против пандемии коронавируса, пишет AP со ссылкой на статистику Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Ковидная смертность в США резко упала с пиковых >3400 случаев в день в январе 2021 года до <300 сейчас.

Директор CDC Рошель Валенски заявила, что применяемые в США вакцины настолько эффективны, что "почти каждую смерть, особенно среди взрослых, сейчас можно полностью предотвратить".

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Анализ данных за май 2021 года показывает, что на "прорывные" инфекции у полностью вакцинированных людей пришлось менее 1200 из более чем 853 000 госпитализаций с COVID-19. То есть, всего 0,1% от всех случаев.

Лишь ~150 из более чем 18 000 случаев смерти от ковида в мае в США произошли среди полностью привитых. Это около 0,8%.

CDC отмечает, однако, что возможная разница в сборе данных в разных штатах, вероятно, ведет к определенному занижению количества "прорывных" инфекций.

США используют преимущественно две вакцины против коронавируса: от Pfizer-BioNTech (больше) и Moderna (меньше).

Для полной иммунизации по нынешним представлениям нужно две дозы этих мРНК-вакцин.

На 25 июня до 64% всех отвечающих критериям вакцинации американцев от 12 лет и старше получили хотя бы одну дозу, а свыше 53% полностью вакцинированы.

По прогнозам экспертов, предотвратимые смерти от ковида продолжаться (до 1000 в день), и в невакцинированных регионах США будут новые вспышки осенью и зимой.

Центр массовой вакцинации в Киеве открыт 25, 26 и 27 июня для всех желающих.

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Евгений Пилипенко

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