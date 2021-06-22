Куба заявила о впечатляющей эффективности своей антикоронавирусной вакцины Abdala

Куба объявила промежуточные результаты фазы III клинических исследований своей антикоронавирусной вакцины Abdala, которая вводится трижды в течение месяца (на 0, 14 и 28 день). Эффективность биопрепарата с такой схемой – свыше 92%, утверждают в госкомпании BioCubafarma Group.

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Там не уточнили, что означает эта цифра: предотвращение инфекции, болезни, госпитализации или смерти. Обычно под "эффективностью вакцины" в 2020-2021 годах подразумевают защиту от симптомов COVID-19, если нет уточнений.

Испытания на людях начали 7 декабря 2020-го, третью фазу с 48 290 участниками – в конце марта, а сегодня объявили ее промежуточные результаты – 92,28%. Если кубинцы покажут научную работу, подтверждающую столь высокий показатель в среде с мутантными штаммами, и она пройдет проверку в авторитетном медицинском издании, это будет заявка на серьезный успех биофармацевтики островного государства.

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В отличие от уже одобренных ВОЗ вакцин, испытания Abdala проводились на популяции, где циркулируют различные варианты SARS-CoV-2, среди которых основной – γ-штамм (впервые обнаружен в Бразилии).

СПРАВКА. "Абдалу" (CIGB66) разработал Центр генной инженерии и биотехнологии при Институте им. Финлая в Гаване. Вакцина состоит из эмульсии с множеством копий RBD (рецептор-связывающий домен) – это часть S-белка коронавируса, при помощи которой он непосредственно цепляется к рецепторам на клетках человека. Иммунный ответ кубинцы усиливают традиционным адьювантом на основе гидроксида алюминия.

Позавчера Куба объявила, что еще одна ее вакцина Soberana 02 после двух доз показала эффективность 62%, а после усиливающей третьей, вероятно, защита будет куда выше. Одна из ученых, причастных к разработке, уточнила LIGA.net, что речь идет о защите от симптомов COVID-19.

Первый секретарь Компартии Кубы Мигель Диас-Канель, комментируя эти новости, заявил, что добиться такого результата помогло "влияние Хосе Марти и команданте Фиделя Кастро".

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В последнее время на острове с населением 11,3 млн человек наблюдается резкий рост случаев. 21 июня зарегистрирован один из худших дней с 1561 заболевшими. Всего на Кубе зафиксировано почти 170 000 случаев и почти 1200 смертей от ковида.

"Абдалы" и "Собераны-2" на Кубе введено уже в общей сложности 4 млн 885 тысяч 270 доз. Почти 2,25 млн кубинцев получили по крайней мере одну дозу, а свыше 905 000 завершили весь курс иммунизации.

Будучи под эмбарго, Куба с 1980-х успешно разрабатывает собственные вакцины. Около 80% вакцин, которыми прививаются там, разработаны и производятся на месте.

Немецкие ученые: смешанная вакцинация AstraZeneca–Pfizer эффективнее принятых схем.

Вакцины Pfizer и AstraZenecа эффективны против госпитализации от дельта-штамма "короны".

Евгений Пилипенко

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