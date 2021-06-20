На Кубе заявили о 62% эффективности вакцины собственного производства

Эффективность кубинской вакцины от коронавируса Soberana02 составила 62% после принятия двух доз, сообщает пресс-служба компании-разработчика BioCubaFarma в Twitter.

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В компании подчеркнули, что эффективность 62% получена после двух доз вакцины, в то время как полный курс вакцинации состоит из трех доз. В заявлении не указано, какая именно эффективность имеется в виду: против заражения COVID-19 в целом или против тяжелых случаев.

Компания обещает в ближайшее время опубликовать информацию об эффективности после трех доз вакцины.

На разных стадиях испытаний у Кубы сейчас пять антиковидных кандидатов в вакцины: Soberana 01 и 02, Abdala, Mambisa (назальный препарат) и Soberana+ (вакцина-усилитель иммунитета для переболевших).

Куба несколько десятилетий успешно производит собственные вакцины (основная причина этого – эмбарго США). В обязательной схеме иммунизации граждан из 11 вакцин восемь производят на Кубе.

В марте 2021 года Куба начала вакцинировать сотни тысяч медработников и научных сотрудников двумя вакцинами против COVID-19 собственной разработки, не дожидаясь окончания испытаний.

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Денис Юдин

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