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Moderna изменила название вакцины от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 07:14
Moderna изменила название вакцины от коронавируса - Фото
Вакцина ModeRNA (фото - ЕРА)

Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax, сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

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Вакцина указана с новым названием на сайте EMA, отмечается, что ранее она называлась COVID-19 Vaccine Moderna.

Компания пока не сообщала о причинах смены названия препарата.

Эффективность вакцины производства Moderna по данным на апрель 2021 года составляет более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.

Денис Юдин
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вакцина коронавирус COVID-19 Moderna Spikevax
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