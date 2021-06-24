Moderna изменила название вакцины от коронавируса
24.06.2021, 07:14
Вакцина ModeRNA (фото - ЕРА)
Американская компания Moderna изменила название своей вакцины от коронавируса. Теперь она будет называться Spikevax, сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
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Вакцина указана с новым названием на сайте EMA, отмечается, что ранее она называлась COVID-19 Vaccine Moderna.
Компания пока не сообщала о причинах смены названия препарата.
Эффективность вакцины производства Moderna по данным на апрель 2021 года составляет более 90% против случаев COVID-19 с симптомами и более 95% против тяжелого течения болезни.
- В начале апреля Moderna увеличила количество доз вакцины во флаконах, чтобы быстрее привить американцев.
- В мае Moderna сообщила о том, что впервые в своей истории получила квартальную прибыль.
- В Канаде рекомендуют комбинировать вакцину AstraZeneca с препаратами Pfizer или Moderna.
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