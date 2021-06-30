Чили, одна из стран, где применяют CoronaVac от компании Sinovac Biotech, обновила показатели вакцин в популяции, где циркулируют снижающие их эффективность штаммы коронавируса. Цифры (в том числе по Pfizer-BioNTech) назвал на брифинге местный Минздрав, не уточняя, как оценивалась эффективность.

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Эффективность "коронавака" в предотвращении развития COVID-19 с симптомами – 63,6% (90,9% у "пфайзера"), госпитализации – 87,3% (97,1%), реанимации – 90% (98,4%), смерти – 86,4% (91,8%). Показатели оценивались не ранее чем через две недели после введения второй дозы.

По сравнению с апрельскими данными по Чили, наблюдается снижение по "коронаваку" на >3% в плане защиты от симптомов, но отмечен рост эффективности против госпитализации (>2%) и смерти (>6%).

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Власти Чили поставили цель-минимум – привить 15 млн из 19 млн населения. Страна – среди лидеров мировой вакцинации: на конец июня там введено более 25 млн доз вакцин от Sinovac, Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca и CanSino. Около 80% получили одну дозу, 64% полностью иммунизированы.

12,5 млн привиты одной дозой (82% целевых групп), 10,3 млн – двумя (68% целевых групп).

На этот момент в стране диагноз COVID-19 поставили ~1,55 млн лиц, умерли >32 000. Несмотря на то, что за последнюю неделю число новых случаев снизилось, уровень занятости коек в реанимации по стране доходит до 95%.

Чилийские медики говорят, что 63% пациентов в больницах и >80% госпитализированных не были вакцинированы или не завершили этот процесс. 25-30% заболевших получили полный курс вакцинации, 26% из них – бессимптомные.

"Вакцины защищают. Это должно быть абсолютно ясно, потому что заявления, что "прививка не работает" негативно сказываются на прогрессе вакцинации, доверии людей. И это худшее, что сейчас может случиться", – подчеркнули на брифинге.

Власти страны намерены давать вакцинированным CoronaVac третью дозу: пока обсуждается, будет это та же вакцина, либо усиление сделают дозой Pfizer или Moderna.

СПРАВКА. CoronaVac – вакцина, созданная по традиционной методике; она содержит инактивированные (убитые) цельные вирусные частички SARS-CoV-2, что дает возможность иммунитету ознакомиться с различными его антигенами, а не только c S-белком, как в мРНК- и векторных вакцинах. Используется в КНР, Чили, Боливии, Мексике, Турции, Индонезии, Бразилии и Украине.

На конец июня в стране Р.1 ("бразильский") вариант коронавируса обнаружен в 47% образцов, а C.37 (лямбда-вариант) – в 30%. В Чили зафиксированы первые случаи заболевания дельта-штаммом.

Также в апреле в Бразилии сообщали, что доза CoronaVac на ~50% эффективна у них против симптомов ковида. Причем одна доза эффективнее у женщин, чем у мужчин (данные из Турции).

В середине мая в Индонезии написали, что эффективность CoronaVac в реальных условиях даже выше, чем при клинических испытаниях.

Δ-штамм в Индонезии: Reuters дает о 350 случаях болезни среди привитых CoronaVac.

По данным AP, Китай шантажировал Украину поставкой 500 000 доз CoronaVac, чтобы она не голосовала в ООН за документ о ситуации с правами уйгуров в СУАР. Украина якобы отозвала свой голос. Китай все отвергает, власти Украины на запросы не отвечают.

Евгений Пилипенко

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