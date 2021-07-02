По состоянию на конец 1 июля в Украине хотя бы одну дозу антикоронавирусных вакцин получили более двух миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Точное число привитых хотя бы частично – 2 млн 1132 человека, из них полностью иммунизированы и/или получили две дозы 766 483 человека. Это худший показатель в Европе относительно населения страны.

1 июля сделано 90 959 прививок: первую дозу получили 35 472 человека, вторую (или единственную J&J) – 55 487 человек. Вчера работало 572 мобильные бригады, 1546 пунктов и 22 центра вакцинации.

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Старт вакцинации от COVID-19 в стране начался позднее, чем у многих стран: лишь 24 февраля. За это время введено 2 млн 767 613 доз. Сейчас в списке ожидания своей очереди находятся 765 181 человек.

В Украине недостаточный темп массовой вакцинации от COVID-19 для защиты от будущих волн инфекции – на фоне быстрого распространения более заразного и чаще "укладывающего" в больницу дельта-штамма коронавируса. Этот вариант патогена привел к сильнейшей вспышке в России и зафиксирован в других соседних странах.

Исследования показали, что одна доза "коронавака" минимально защищает от других вариантов вируса: для более-менее адекватной защиты нужно две дозы этой вакцины. Некоторые страны намерены усиливать защиту третьей дозой CoronaVac или мРНК-вакцинами.

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Введено доз вакцины в Украине:

→ CoviSheld (индийская лицензия Oxford-AstraZeneca) – 487 187;

→ CoronaVac от Sinovac Biotech – 600 729;

→ Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 554 123;

→ Oxford-AstraZeneca (южнокорейская и итальянская лицензии) – 358 703;

→ Johnson & Johnson/Janssen – 390.

Минздрав напоминает: вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя, близких и окружающих от коронавирусной болезни, а также справиться с пандемией и "забыть" о связанных с ней ограничениях.

Евгений Пилипенко

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