Против COVID-19 | США обещали Украине два миллиона доз вакцины Spikevax в июле – Ляшко
США "в ближайшее время" поставят Украине два миллиона доз антикоронавирусной мРНК-вакцины Spikevax от компании Moderna. На это надеется министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.
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По словам главы МИД, партия биопрепарата поступит по программе COVAX, вероятно, в июле.
"Мы с США договорились; они обещали поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", – сообщил министр журналистам.
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Ляшко добавил, что также "в ближайшее время" Минздрав получит еще 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac от Sinovac Biotech, и 2 млн доз Comirnaty от Pfizer-BioNTech (1 млн в июле и 1 млн в августе).
Он напомнил, что есть договоренность о поставке 10 млн доз субъединичной вакцины Novavax, из которых 40% поступит в августе. Она показала эффективность наравне с мРНК-вакцинами и даже выше, учитывая распространение штаммов-мутантов.
Ранее глава МОЗ говорил, что до осени Украина может получить также и "другие" вакцины. О чем речь, он не уточнил.
По состоянию на начало июля Украина получила немногим более 5 млн доз разных вакцин против ковида, в основном CoronaVac. На этот момент в стране привито одной дозой почти 2 млн человек, полный курс завершили немногим более 700 000 лиц. Это самый низкий показатель в Европе относительно населения.
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