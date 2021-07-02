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Против COVID-19 | США обещали Украине два миллиона доз вакцины Spikevax в июле – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 06:35
США обещали Украине два миллиона доз вакцины Spikevax в июле – Ляшко - Фото
Вакцину Moderna от COVID-19 достали из глубокой заморозки (фото — USAF, Jennifer Gonzales)

США "в ближайшее время" поставят Украине два миллиона доз антикоронавирусной мРНК-вакцины Spikevax от компании Moderna. На это надеется министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

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По словам главы МИД, партия биопрепарата поступит по программе COVAX, вероятно, в июле.

"Мы с США договорились; они обещали поставить в ближайшее время 2 млн доз вакцины Moderna", – сообщил министр журналистам.

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Ляшко добавил, что также "в ближайшее время" Минздрав получит еще 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac от Sinovac Biotech, и 2 млн доз Comirnaty от Pfizer-BioNTech (1 млн в июле и 1 млн в августе).

СПРАВКА. Мировой доступ к вакцинам против COVID-19 (COVAX) – глобальная инициатива по обеспечению вакцинами против коронавирусной болезни стран с низким и средним уровнем дохода. Руководство COVAX – Gavi (Альянс по вакцинам), Коалиция за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ. На начало июля 2021 года инициатива лишь частично успешна.

Он напомнил, что есть договоренность о поставке 10 млн доз субъединичной вакцины Novavax, из которых 40% поступит в августе. Она показала эффективность наравне с мРНК-вакцинами и даже выше, учитывая распространение штаммов-мутантов.

Ранее глава МОЗ говорил, что до осени Украина может получить также и "другие" вакцины. О чем речь, он не уточнил.

По состоянию на начало июля Украина получила немногим более 5 млн доз разных вакцин против ковида, в основном CoronaVac. На этот момент в стране привито одной дозой почти 2 млн человек, полный курс завершили немногим более 700 000 лиц. Это самый низкий показатель в Европе относительно населения.

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Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко вакцинация вакцина прививка коронавирус COVID-19 мРНК Moderna COVAX Spikevax
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