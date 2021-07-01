В США отследили случаи миокардита (воспаление сердечной мышцы) среди мужчин-военнослужащих после второй дозы мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna. Оно было "невелико, но все равно выше, чем ожидалось", пишут в статье для JAMA Cardiology медики Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Авторы ретроспективно проследили побочки после вакцинации с 1 января по 30 апреля 2021 года, подыскивая случаи миокардита при отсутствии других выявленных его причин. За этот период военным ввели более 2,8 млн доз.

23 пациента (22 служат сейчас, один на пенсии) со средним возрастом 25 лет (20-51) обратились к медикам "с выраженной болью в груди" в течение четырех дней после прививки: 7 – "пфайзером", 16 – "модерной". У 20 из них симптомы проявились после второй дозы.

Не найдено других причин миокардита (включая СOVID-19 и другие инфекции, ишемию или аутоиммунные состояния). Все они до поступления в больницу были здоровы и имели хорошую физическую форму. Анализ показал, что у всех был значительно повышен уровень сердечного тропонина.

Читайте также: Реальные цифры эффективности CoronaVac. В Чили хотят усиливаться 3-й дозой

Все пациенты получили кратковременную поддерживающую терапию и на момент написания статьи выздоровели или выздоравливали.

Миокардит или перикардит не были обнаружены в ходе клинических испытаний этих вакцин. Авторы пишут: вероятно, какая-либо ассоциация между этими состояниями и вакцинацией "слишком редкая для распознавания в клиническом испытании с участием менее нескольких сотен тысяч человек". Миокардит после других вакцин встречается редко и связан причинно-следственной связью только с иммунизацией против оспы.

Читайте также: Новая гипотеза причин редчайших тромбозов после укола AstraZeneca. Предложена профилактика

Авторы подчеркивают: бдительность к редким побочкам обоснована, "но не должна снижать общую уверенность в вакцинации во время текущей пандемии".

Медики подчеркивают: инфекция SARS-CoV-2 может привести к острой сердечной недостаточности "у значительной части" госпитализированных.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.