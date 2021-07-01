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Медицина | Миокардит после Pfizer и Moderna. "Чаще, чем ожидалось", но все равно очень редко – JAMA

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2021, 12:06
Миокардит после Pfizer и Moderna.
Вакцина Moderna (фото – US Navy, Michael Chen)

В США отследили случаи миокардита (воспаление сердечной мышцы) среди мужчин-военнослужащих после второй дозы мРНК-вакцин от Pfizer и Moderna. Оно было "невелико, но все равно выше, чем ожидалось", пишут в статье для JAMA Cardiology медики Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

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Авторы ретроспективно проследили побочки после вакцинации с 1 января по 30 апреля 2021 года, подыскивая случаи миокардита при отсутствии других выявленных его причин. За этот период военным ввели более 2,8 млн доз.

23 пациента (22 служат сейчас, один на пенсии) со средним возрастом 25 лет (20-51) обратились к медикам "с выраженной болью в груди" в течение четырех дней после прививки: 7 – "пфайзером", 16 – "модерной". У 20 из них симптомы проявились после второй дозы.

Не найдено других причин миокардита (включая СOVID-19 и другие инфекции, ишемию или аутоиммунные состояния). Все они до поступления в больницу были здоровы и имели хорошую физическую форму. Анализ показал, что у всех был значительно повышен уровень сердечного тропонина.

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Все пациенты получили кратковременную поддерживающую терапию и на момент написания статьи выздоровели или выздоравливали.

Таблица: JAMA Cardiology

Миокардит или перикардит не были обнаружены в ходе клинических испытаний этих вакцин. Авторы пишут: вероятно, какая-либо ассоциация между этими состояниями и вакцинацией "слишком редкая для распознавания в клиническом испытании с участием менее нескольких сотен тысяч человек". Миокардит после других вакцин встречается редко и связан причинно-следственной связью только с иммунизацией против оспы.

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Авторы подчеркивают: бдительность к редким побочкам обоснована, "но не должна снижать общую уверенность в вакцинации во время текущей пандемии".

Медики подчеркивают: инфекция SARS-CoV-2 может привести к острой сердечной недостаточности "у значительной части" госпитализированных.

Евгений Пилипенко
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