В Украине снижаются темпы вакцинации от COVID-19 первой дозой – НАН
01.07.2021, 14:32
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)
Темпы вакцинации первой дозой вакцины против коронавируса в Украине снижаются. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук о развитии эпидемии COVID-19 в Украине.
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"Темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. Одновременно, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются", – говорится в прогнозе.
- В Минздраве ожидают поставку 7,7 млн доз разных вакцин от коронавируса в июле.
- В СНБО призывают ускорить вакцинацию в Украине на фоне распространения в мире дельта-штамма коронавируса.
- Сегодня, 1 июля 2021 года, Минздрав заявил о возможности записаться онлайн на вакцинацию в шести городах Украины.
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