В Украине снижаются темпы вакцинации от COVID-19 первой дозой – НАН

Темпы вакцинации первой дозой вакцины против коронавируса в Украине снижаются. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук о развитии эпидемии COVID-19 в Украине.

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"Темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но большое беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой. Одновременно, темпы вакцинации первой дозой существенно уменьшаются", – говорится в прогнозе.

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Денис Юдин

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