Коронавирус. Онлайн-запись на вакцинацию всех желающих открыта в шести городах – список
На этой неделе записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса можно в шести городах Украины. Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал Коронавирус_инфо.
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Как сообщается, записать на вакцинацию можно через электронную систему HELSI.me. На сайте можно выбрать конкретное время и место вакцинации, чтобы не стоять в очередях.
На этой неделе запись будет доступна в:
- Киеве, МВЦ, 30.06 – 4.07;
- Одессе, 4.07;
- Харькове, будние дни без ограничений;
- Полтаве, 1.07 – 3.07;
- Белой Церкви, 3.07;
- Запорожье, 3.07 – 4.07.
В HELSI.me отмечают, что в пунктах и центрах массовой вакцинации получить прививку от COVID-19 могут все совершеннолетние граждане Украине, независимо от места их проживания или регистрации.
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- В Минздраве ожидают поставку 7,7 млн доз разных вакцин от коронавируса в июле.
- В СНБО призывают ускорить вакцинацию в Украине на фоне распространения в мире дельта-штамма коронавируса.
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