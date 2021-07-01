Коронавирус. Онлайн-запись на вакцинацию всех желающих открыта в шести городах – список

На этой неделе записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса можно в шести городах Украины. Об этом сообщает верифицированный Минздравом Telegram-канал Коронавирус_инфо.

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Как сообщается, записать на вакцинацию можно через электронную систему HELSI.me. На сайте можно выбрать конкретное время и место вакцинации, чтобы не стоять в очередях.

На этой неделе запись будет доступна в:

- Киеве, МВЦ, 30.06 – 4.07;

- Одессе, 4.07;

- Харькове, будние дни без ограничений;

- Полтаве, 1.07 – 3.07;

- Белой Церкви, 3.07;

- Запорожье, 3.07 – 4.07.

В HELSI.me отмечают, что в пунктах и центрах массовой вакцинации получить прививку от COVID-19 могут все совершеннолетние граждане Украине, независимо от места их проживания или регистрации.

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Марк Сировой

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