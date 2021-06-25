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В Украине могут начать вакцинировать несовершеннолетних из-за дельта-штамма COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 14:47
В Украине могут начать вакцинировать несовершеннолетних из-за дельта-штамма COVID-19 - Фото
Игорь Кузин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министерство здравоохранения рассматривает вариант иммунизации от коронавируса несовершеннолетних из-за того, что штамм дельта, как говорят в МОЗ, может быстро поражать молодежь. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии Cуспільному

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По его словам, в ближайшее время состоится заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения возрастных норм по вакцинации к более ранним. 

Журналисты отмечают, что препарат от Pfizer защищает от дельта-штамма коронавируса на 90-91%. Сообщается, что по эффективности других вакцин Минздрав пока собирает данные.

"Мы уже получили данные, что молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано", – говорит Кузин.

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Станислав Стороженко
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вакцинация вакцина несовершеннолетний Дельта молодежь коронавирус штамм Pfizer
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