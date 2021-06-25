В Украине могут начать вакцинировать несовершеннолетних из-за дельта-штамма COVID-19
Министерство здравоохранения рассматривает вариант иммунизации от коронавируса несовершеннолетних из-за того, что штамм дельта, как говорят в МОЗ, может быстро поражать молодежь. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в комментарии Cуспільному.
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По его словам, в ближайшее время состоится заседание Национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, которая будет рассматривать вопрос смещения возрастных норм по вакцинации к более ранним.
Журналисты отмечают, что препарат от Pfizer защищает от дельта-штамма коронавируса на 90-91%. Сообщается, что по эффективности других вакцин Минздрав пока собирает данные.
"Мы уже получили данные, что молодые люди переносят довольно неплохо эту вакцину. В ближайшее время это может быть рекомендовано", – говорит Кузин.
- Коронавирусная болезнь от дельта-штамма приводит к значительному повышению риска попадания в больницу. Британские ученые говорят об изменениях в симптоматике заболевания от дельта-штамма.
- 18 июня в ВОЗ заявили, что дельта-вариант COVID-19 становится доминирующим в мире.
- 23 июня сообщалось, что дельта-штамм коронавируса появился в Украине. Он выявлен у двоих пациентов.
- По данным исследования в Великобритании, полная иммунизация вакцинами Pfizer-BioNTech и Oxford-AstraZeneca высокоэффективна против госпитализации с дельта-штаммом коронавируса. В СНБО говорят, что надо ускорить вакцинацию в связи с распространением дельта-штамма.
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