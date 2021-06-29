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Третья волна. В России – рекорд смертности от COVID-19 с начала пандемии: график

29.06.2021, 14:25
Третья волна. В России – рекорд смертности от COVID-19 с начала пандемии: график - Фото
Аппарат ИВЛ (Фото: omr.gov.ua)

В России 28 июня 2021 года от COVID-19 умерло наибольшее число людей с начала пандемии, 652 человека. Об этом сообщает официальный сайт правительства России. С середины июня суточная смертность от коронавируса в РФ резко выросла.

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За прошедшие сутки в России зарегистрированы 20 616 новых заболевших COVID-19, 14 697 пациентов выздоровели.

Больше всего новых случаев – в Москве (6209), Московской области (1374) и Санкт-Петербурге (1374). Больше всего умерших за сутки в Москве (121) и Санкт-Петербурге (119).

На графике с сайта Worldometer (данные по 27 июня 2021 года), собирающего статистику о пандемии, видно, что число новых случаев коронавируса в России стало рости с начала июня. Если до 6 июня ежедневно фиксировали примерно 8500-9100 новых заболевших, то к 24 июня это число увеличилось вдвое и находится на уровне более 20 000.

Ежедневное количество умерших начало расти в середине месяца. До 17 июня оно колебалось в районе 350-400 умерших, 25 июня превысило 600, то есть выросло в полтора раза.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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