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Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд по вакцинации

26.06.2021, 10:49
Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд по вакцинации - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - SERGEY DOLZHENKO/EPA)

В Украине второй день подряд вакцинируют от коронавируса рекордное число людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как сообщается, вчера в Украине 97 130 человек вакцинировали от COVID-19 (днем ранее – 96 180). Первую дозу получили 36 540 человек (40 970), вторую – 60 590 (55 210).

На утро 26 июня в Украине ввели 2 422 475 доз вакцины от коронавируса: 1 871 511 человек получили одну, 550 966 – обе.

Читайте также: Китай шантажировал Украину вакцинами от коронавируса – AP

Марк Сировой
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Украина вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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