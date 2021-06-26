Коронавирус. В Украине второй день подряд рекорд по вакцинации

В Украине второй день подряд вакцинируют от коронавируса рекордное число людей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как сообщается, вчера в Украине 97 130 человек вакцинировали от COVID-19 (днем ранее – 96 180). Первую дозу получили 36 540 человек (40 970), вторую – 60 590 (55 210).

На утро 26 июня в Украине ввели 2 422 475 доз вакцины от коронавируса: 1 871 511 человек получили одну, 550 966 – обе.

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Марк Сировой

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