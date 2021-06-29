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Коронавирус. В Украине выявили менее 200 новых заболевших, в пяти областях – ни одного

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине выявили менее 200 новых заболевших, в пяти областях – ни одного - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 182 заболевших коронавирусом (днем ранее – 285 случаев COVID-19), сообщает пресс-служба Минздрава. По данным Совета нацбезопасности и обороны, это наименьший за 2020 год показатель.

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За 28 июня 2021-го больше всего новых случаев коронавируса выявили в Киеве (77), Запорожской (16), Николаевской (15) и Киевской (14) областях. Не выявляли новых заболевших COVID-19 в Донецкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

За сутки в Украине умерли пятеро больных COVID-19 (днем ранее – девять), выздоровели – 582 (723), были госпитализированы – 322 (384).

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Сделано 16 675 тестов на коронавирус (19 477): методом ПЦР – 10 390 (12 098), ИФА – 1463 (2442), экспресс-тестов на антиген – 4282 (4937).

За все время эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 234 463 больных COVID-19, умерли 52 300 человек, выздоровели – 2 164 374.

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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 77 выявленных заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 116);
Винницкая область – 2 (10);
Волынская – 4 (7);
Днепропетровская – 8 (24);
Житомирская – 2 (10);
Запорожская – 16 (9);
Киевская – 14 (22);
Кировоградская – 1 (3);
Луганская – 1 (3);
Львовская – 5 (2);
Николаевская – 15 (20);
Одесская – 8 (11);
Полтавская – 3 (10);
Ровенская – 7 (8);
Сумская – 6 (4);
Харьковская – 5 (1);
Херсонская – 2 (2);
Черкасская – 2 (8);
Черновицкая – 3 (3);
Черниговская – 1 (4).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина коронавирус COVID-19 киев области
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