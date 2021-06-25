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Дельта-штамм коронавируса. Кабмин изменил правила въезда в Украину для людей из 4 стран

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 15:53
Дельта-штамм коронавируса. Кабмин изменил правила въезда в Украину для людей из 4 стран - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса Кабмин изменил правила въезда в Украину: прибывающие из России и четырех стран должны будут сдавать экспресс-тест на COVID-19 на границе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Новые правила начнут действовать со 2 июля и будут направлены на контроль людей, прибывших из стран, где уже распространен дельта-штамм коронавируса, объяснил главный санврач Игорь Кузин. Для этого в пунктах пропуска на границе развернут пункты экспресс-тестирования на коронавирус.  

Проходить экспресс-тестирование на границе должны будут украинцы, иностранцы и апатриды старше 12 лет, которые прибыли из Великобритании, России, Индии и Португалии или находились в этих странах не менее семи дней в течение последних 14 дней. Список стран будет пересматриваться в зависимости от эпидемситуации.

Иностранцев и апатридов, которые не проживают постоянно в Украине, не будут пускать в страну в случае положительного результата теста или отказа от тестирования на границе.

Украинцы же и постоянно проживающие в стране иностранцы должны будут пройти самоизоляцию или обсервацию, если тест покажет позитивный результат.

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Марк Сировой
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