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Коронавирус | У вас дома больной ковидом, вы – привиты Pfizer. В Израиле высчитали ваши шансы заразиться

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 10:12
У вас дома больной ковидом, вы – привиты Pfizer. В Израиле высчитали ваши шансы заразиться - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

Несмотря на полный курс иммунизации вакциной Pfizer-BioNTech, 7,5% привитых членов семьи пациентов с COVID-19 были инфицированы в течение 10 дней проживания под одной крышей. Об этом говорится в препринте исследования из Израиля на medRxiv.

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Хотя эффективность нескольких вакцин в предотвращении смертей, госпитализаций и тяжелого течения болезни была доказана как на испытаниях, так и "в поле", пока нет четкого ответа на вопрос, насколько они эффективны в предотвращении инфицирования/заболевания, если привитый человек точно подвергается воздействию вируса.

Авторы провели исследование со старта программы вакцинации в Израиле с 20 декабря 2020 года по 17 марта 2021-го. Из базы данных Maccabi Healthcare Services, второй по величине организации по обслуживанию здравоохранения в стране, были отобраны данные о членах домохозяйств (только с двумя взрослыми членами), которые проживали с больными COVID-19. Оценивалась вероятность нового случая инфекции (в том числе бессимптомного) в семье в течение 10 дней после начала болезни у одного из партнеров.

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В исследование включили 173 569 домохозяйств, из которых в 6351-м был больной (средний возраст 59 лет). Участников разделили на три группы вакцинации во время болезни у партнера:

а) непривитые;
б) полностью привитые (неделя или больше после второй дозы);
в) контрольная группа из недавно привитых первой дозой (0-7 дней после нее, то есть предположительно все еще не защищенная).

Эффективность вакцины для полностью иммунизированных по сравнению с непривитыми составила 80%, и 82% – по сравнению с недавно получившими первую дозу.

Авторы отмечают: уровень инфицирования среди непривитых и тех, кто получил только дозу в менее недели назад, был намного выше, чем среди прошедших полный курс.

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"Вакцина Pfizer-BioNTech эффективна в условиях реального воздействия с высоким риском заражения, но... члены семьи пациентов с COVID-19 и любое лицо с подтвержденным контактом с больным по-прежнему подвергаются значительному риску заражения, даже если они полностью вакцинированы", – резюмируют медики.

Какое течение инфекции у тех, кто был привит или частично привит, но заразился, в этом исследовании не оценивалось. Как показывают другие исследования, такие случаи либо бессимптомны, либо преимущественно легкие. Также неизвестно, какие показатели "прорывной" инфекции с дельта-штаммом SARS-CoV-2.

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Евгений Пилипенко
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Израиль исследование вакцинация медицина вакцина прививка заражение иммунитет эффективность коронавирус COVID-19 препринт
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