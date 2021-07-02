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Неудача | В США прерваны и свернуты испытания "носовой" вакцины от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2021, 11:30
В США прерваны и свернуты испытания
Иллюстративное фото: pixabay.com

Американская биофарм-компания Altimmune прекратила разработку "носовой" антикоронавирусной вакцины AdCOVID: после оптимистичных результатов испытаний на мышах биопрепарат оказался "слабым" на людях. Об этом разработчики сообщили в пресс-релизе.

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На фазе I клинического испытания (оценка безопасности и иммуногенности) экспериментальную вакцину ввели ~80 здоровым взрослым от 18 до 55 лет. Участники получали одну или две дозы AdCOVID в виде назального спрея с тремя уровнями доз.

Авторы подчеркивают: AdCOVID, по-видимому, хорошо переносится – фактически аналогично интраназальному впрыскиванию солевого плацебо-раствора.

Но иммуногенность оказалась ниже, чем ожидалось. Хотя в сыворотке крови были обнаружены связывающие и нейтрализующие S-белок коронавируса антитела, а также антитела IgA в мазках со слизистой носоглотки, сила иммунного ответа и процент привитых, отреагировавших на вакцину, "были значительно ниже, чем уровни, продемонстрированные уже разрешенными вакцинами".

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Также компания, вероятно, свернет и фазу I/II испытаний препарата T-COVID для предотвращения ухудшения состояния пациентов с ранним COVID-19: идет оценка эффективности.

Altimmune намерены сосредоточить усилия на программах по разработке препаратов для борьбы с ожирением (ALT-801) и болезнями печени (HepTcell).

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Евгений Пилипенко
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антитела наука исследование медицина вакцина прививка неудача коронавирус COVID-19 AdCOVID Altimmune
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