После освобождения Крыма оттуда могут выдворить от 500 000 россиян – Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после деоккупации Крыма оттуда могут выдворить более 500 000 российских граждан, которые оказались там незаконно. Об этом он сказал в эфире Украина 24.

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"Официальная политика Кремля – ​​завозить туда население из России, минуя официальные украинские границы, идет ассимиляция, вытеснение местного населения. Сегодня, по нашей информации, это 500 000, а по некоторым официальным заявлениям крымской оккупационной власти – от 700 000 до 1 миллиона", – говорит министр.

По его словам, граждане, которые попали в Крым не через пропускные пункты Чонгар, Каланчак или Чаплинка, незаконно находятся на территории Украины.

"И последствия будут, как везде в цивилизованном мире – выдворение", – сказал он.

3 февраля 2021-го Резников сообщил, что стратегия деоккупации захваченного Россией украинского Крыма предусматривает несколько вариантов, что делать с сотнями тысяч россиян, которых переселили туда, чтобы поменять этносостав на полуострове.

Станислав Стороженко

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