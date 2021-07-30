Госдеп: Российские чиновники отрицают право Украины на существование, Россия – агрессор
Россия продолжает рассказывать всем, что она – "нейтральный посредник" в ситуации с Украиной, хотя ее чиновники публично отрицают право Украины на существование. На эту российскую аномалию, выступая в Вене на заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, указала временная поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриан.
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Она напомнила, что война начата РФ в одностороннем порядке, хотя Кремль постоянно пытается выдать себя за "нейтрального посредника".
"Официальные представители России и "главные переговорщики" на словах отрицают суверенное право государства Украина определять свое политическое будущее", – отметила она.
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Речь идет, среди набора примеров, о вице-спикере нелегитимной Госдумы РФ Петре Толстом, который неоднократно призывал расправиться с украинской властью и регулярно заявляет, что "Украина – это часть России". Этот украинофоб возглавляет делегацию РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы:
По словам Остриан, минские соглашения ясны, но вот "что не ясно, так это то, как государство, заявляющее о своем желании урегулировать конфликт мирным путем, продолжает его подпитывать, вооружая, обучая, руководя (боевиками) и воюя на востоке Украины".
Представитель США резюмировала, что они никогда не признают захват Крыма Россией, а санкции против нее останутся до тех пор, пока Кремль не выполнит в полном объеме минские обязательства и не вернет оккупированный полуостров.
Американское представительство в ОБСЕ напоминает:
Once again, participating States rejected Russia’s attempt to pass itself off as "a neutral mediator". The Minsk agreements, the OSCE more broadly, and the G7 have all identified Russia as a party to this conflict. pic.twitter.com/RfIGIbfeLM— U.S. Mission to OSCE (@usosce) July 29, 2021
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