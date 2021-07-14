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Российским олимпийцам в Токио приказали "правильно" отвечать на вопросы о Крыме и Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 12:10
Российским олимпийцам в Токио приказали
Фото: пресс-служба ОКР

Олимпийский комитет РФ разослал российским участникам летних Игр в Токио памятку, как отвечать на "провокационные" вопросы СМИ и что писать на эти темы в соцсетях. Об этом сообщило пропагандистское российское издание Ведомости.

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Ознакомившись с копией документа и подтвердив его достоверность в ОКР, ресурс отмечает: атлетов из России предупреждают, что "неосторожный ответ, на который порой умело могут "развести" специально обученные люди, негативно скажется на спортсмене".

ОКР предлагает на такие вопросы простейший ответ – "без комментариев". Если российский спортсмен не сумеет так ответить, ему предлагаются другие варианты:

→ российская оккупация Крыма и части Донбасса. Рекомендовано не обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики";

→ допинг-скандалы в РФ. Олимпиец должен ответить, что "по этой части ему сказать нечего, поскольку в них он никогда не участвовал, а санкции против РФ за допинг должны комментировать те, кто их вводил";

→ домогательства/харассмент. Россиянам на ОИ предложено отвечать, что "спортивный мир с такой проблемой справится, а я с этим никогда не сталкивался(-лась) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах";

→ запрет выступать под флагом РФ из-за допинга. Рекомендовано говорить, что они "все равно представляют свою родину, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн" (при возможных победах россиян будет играть фрагмент Первого концерта Чайковского);

→ движение Black Lives Matter. Атлет должен объяснить, что отношение к такому движению – "личное дело каждого, но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

  • Россияне на Играх будут выступать под флагом ОКР, а не под нейтральным флагом с олимпийскими кольцами, как на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане. До декабря 2022-го они смогут участвовать в топ-соревнованиях только в таком статусе.
  • Летние Олимпийские игры 2020 года, которые перенесли на год из-за пандемии, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
  • Украинского олимпийского чемпиона по гимнастике Верняева дисквалифицировали на четыре года.
  • Украинскую теннисистку Ястремскую оправдали от обвинений в допинге.

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Евгений Пилипенко
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