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Допинг. Теннисистку Ястремскую оправдали, она вернется к соревнованиям

22.06.2021, 22:51
Допинг. Теннисистку Ястремскую оправдали, она вернется к соревнованиям - Фото
Даяна Ястремская (Фото: EPA-EFE/FRANCIS MALASIG)
обновлено

С украинской теннисистки Даяны Ястремской сняли обвинения в умышленном употреблении допинга, она может вернуться к соревнованиям. Об этом сообщили в Facebook сама Ястремская и Федерация тенниса Украины.

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Как отмечается, обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата с теннисистки снял Независимый трибунал Антидопинговой программы в теннисе.

"В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм нашей теннисистки из-за небрежности. Таким образом, Даяна может вернуться в теннисный тур!" – написали в ФТУ.

Выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, поскольку сетки были закрыты вчера, 21 июня. Однако Даяна уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио.

ОБНОВЛЕНО В 23:30

В решении Независимого трибунала говорится, что Ястремская совершила нарушение антидопинговых правил "без какой-либо вины или халатности с ее стороны" и имеет право немедленно вернуться к соревнованиям.

  • 7 января Ястремскую отстранили от соревнований после позитивного теста на допинг – у нее обнаружили продукт метаболизма местеролона, который входит в список запрещенных ВАДА веществ.

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Наталия Медведева
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теннис допинг Даяна Ястремская
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