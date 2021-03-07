Кубок Дэвиса. Мужская сборная Украины по теннису победила команду из Израиля: видео

6 марта в матче первой мировой группы Кубка Дэвиса украинская мужская сборная одержала победу у команды из Израиля. Решающее очко Украине принесли выигрышные сеты теннисиста Сергея Стаховского.

Extending the head-to-head lead over Israel March 6, 2021

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Вначале обе команды из Украины и Израиля набрали по два очка, но итоговый счет 3:2 в пользу украинцев установил Стаховский в игре с Ишаем Олиэлем – он победил израильтянина со счетом 6:4, 6:2. Поединок продолжался один час и девять минут.

Эта победа над Израилем стала для Украины третьей, до этого наша сборная выигрывала у израильской команды в 1999 и 2016 годах.

После завершения всех матчей в первой группе сборная Украины либо попадет в квалификацию напрямую, либо ей придется сыграть еще одну дополнительную игру – это будет зависеть от рейтинга остальных победителей группы.

11 января 2021 года украинская теннисистка Элина Свитолина вырвала победу у первой ракетки России на турнире WTA – видео.

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Дарья Мостовая

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