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Кубок Дэвиса. Мужская сборная Украины по теннису победила команду из Израиля: видео

07.03.2021, 14:15
Кубок Дэвиса. Мужская сборная Украины по теннису победила команду из Израиля: видео - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

6 марта в матче первой мировой группы Кубка Дэвиса украинская мужская сборная одержала победу у команды из Израиля. Решающее очко Украине принесли выигрышные сеты теннисиста Сергея Стаховского.

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Вначале обе команды из Украины и Израиля набрали по два очка, но итоговый счет 3:2 в пользу украинцев установил Стаховский в игре с Ишаем Олиэлем – он победил израильтянина со счетом 6:4, 6:2. Поединок продолжался один час и девять минут.

Эта победа над Израилем стала для Украины третьей, до этого наша сборная выигрывала у израильской команды в 1999 и 2016 годах.

После завершения всех матчей в первой группе сборная Украины либо попадет в квалификацию напрямую, либо ей придется сыграть еще одну дополнительную игру – это будет зависеть от рейтинга остальных победителей группы.

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Дарья Мостовая
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