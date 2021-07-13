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В Токио не поедет. Украинского олимпийского чемпиона дисквалифицировали на четыре года

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 09:17
В Токио не поедет. Украинского олимпийского чемпиона дисквалифицировали на четыре года - Фото
Олег Верняев (фото - ЕРА)

Украинского гимнаста, олимпийского чемпиона 2016 года на брусьях Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за допинга – он пропустит Олимпиаду в Токио, которая начнется 23 июля. Об этом сообщил сам Верняев в Instagram.

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По словам Верняева, арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) решил, что концентрация мельдония, обнаруженная в его организме, достаточна для дисквалификации на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с ноября 2020 года.

"Это значит, что на Олимпиаду (в Токио, – ред.) я не поеду", – написал гимнаст.

Верняев пишет, что главным вопросом остается – как запрещенный препарат попал в его организм. По его словам, мельдоний был обнаружен в период, когда не было серьезных международных соревнований, и наличие препарата подтвердил лишь один тест из почти десятка.

Верняев заявил, что "борьба только начинается" – и он намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS).

"Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена. Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки", – добавил гимнаст.

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Марк Сировой
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