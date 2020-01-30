Украинского боксера дисквалифицировали за укус соперника: видео

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Иван Редкач в восьмом раунде укусил американского боксера Дэнни Гарсия за шею

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк (США) оштрафовала, а также на год лишила украинского боксера Ивана Редкача лицензии на профессиональные выступления за укус американского боксера Дэнни Гарсия во время поединка. Об этом сообщает издание Bad Left Hook.

33-летний Редкач с 2009 года живет в Калифорнии, где и вышел на профессиональный ринг. В Украине уроженец Сумской области выступал в легком весе.

25 января Редкач провел бой за статус официального претендента на титул WBC в полусреднем весе против Дэнни Гарсия и уступил ему единогласным решением судей. При этом украинец в восьмом раунде укусил соперника за шею.

Спортивная комиссия штата Нью-Йорк назначила Редкачу максимальный штраф в размере $ 10000 за опасное неспортивное поведение. Также комиссия приостановила на год лицензию Редкача как профессионального боксера.

Украинец имеет право оспорить эти санкции.

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Теги: спорт, бокс, иван редкач, дэнни гарсия
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