СБУ: Контрразведка взяла "на горячем" агента российской разведки. Он служит в ВСУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении военнослужащего ВСУ, который собирал секретные данные для российской военной разведки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным контрразведки СБУ, российские спецслужбы пытались раздобыть через украинского военного из Ровно информацию о мобилизации войск ВСУ.

Следователи сообщают, что к "работе" на российскую разведку военного ВСУ вовлек его родственник – кадровый офицер ВС РФ. По заданию российских кураторов "агент" собирал секретную информацию в украинской оборонной сфере и отправлял ее через мессенджеры.

СБУ задержала военнослужащего ВСУ "на горячем" – при попытке отправить данные мобилизационного характера. Ему объявили о подозрении по статье о госизмене.

25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужбы РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.

13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки России в Кировоградской области.

21 июля стало известно, что агент российских спецслужб, который собирал данные для ФСБ РФ об украинских разработках в ракетной отрасли, получил восемь лет тюрьмы за госизмену.

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Оксана Житнюк

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