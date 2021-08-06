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СБУ: Контрразведка взяла "на горячем" агента российской разведки. Он служит в ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2021, 12:26
СБУ: Контрразведка взяла
Задержание (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении военнослужащего ВСУ, который собирал секретные данные для российской военной разведки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным контрразведки СБУ, российские спецслужбы пытались раздобыть через украинского военного из Ровно информацию о мобилизации войск ВСУ.

Следователи сообщают, что к "работе" на российскую разведку военного ВСУ вовлек его родственник – кадровый офицер ВС РФ. По заданию российских кураторов "агент" собирал секретную информацию в украинской оборонной сфере и отправлял ее через мессенджеры.

СБУ задержала военнослужащего ВСУ "на горячем" – при попытке отправить данные мобилизационного характера. Ему объявили о подозрении по статье о госизмене.

  • 25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужбы РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.
  • 13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки России в Кировоградской области. 
  • 21 июля стало известно, что агент российских спецслужб, который собирал данные для ФСБ РФ об украинских разработках в ракетной отрасли, получил восемь лет тюрьмы за госизмену.

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Оксана Житнюк
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сбу ровно вс рф ВСУ разведка агент
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