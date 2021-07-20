СБУ: Контрразведчики взяли бывшего "депутата" террористических ЛДНР – фото
Служба безопасности Украины заявляет о задержании бывшего "депутата" так называемых парламентов террористических организаций ЛНР и ДНР. Пособника оккупантов контрразведчики взяли в Харьковской области, передает пресс-служба СБУ.
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По данным спецслужбы, житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных "органов власти" террористов и причастен к принятию фейковой "конституции" в ОРЛО.
Во время обыска у него нашли "паспорт гражданина ЛНР" и другие "документы".
По данным СБУ, задержанный был так называемым депутатом в террористических "народном совете" и "парламенте союза народных республик Л/ДНР".
Ему сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.
- 30 июня СБУ заявила, что контрразведка задержала в Киеве стрелка луганских террористов.
- 13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки России в Кировоградской области.
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