СБУ: Контрразведчики взяли бывшего "депутата" террористических ЛДНР – фото

Служба безопасности Украины заявляет о задержании бывшего "депутата" так называемых парламентов террористических организаций ЛНР и ДНР. Пособника оккупантов контрразведчики взяли в Харьковской области, передает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных "органов власти" террористов и причастен к принятию фейковой "конституции" в ОРЛО.

Во время обыска у него нашли "паспорт гражданина ЛНР" и другие "документы".

По данным СБУ, задержанный был так называемым депутатом в террористических "народном совете" и "парламенте союза народных республик Л/ДНР".

Ему сообщили о подозрении по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Оксана Житнюк

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