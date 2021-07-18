СБУ вызвала Шойгу для вручения подозрения в создании незаконного военного формирования

Служба безопасности Украины опубликовала на сайте скан повестки о вызове российского министра обороны Сергея Шойгу в Мариуполь для проведения следственных действий и вручения подозрения.

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В повестке говорится, что проживающему в Москве Шойгу Сергею Кужугетовичу необходимо явиться к следователю в Мариуполь 20 июля для вручения письменного подозрения в создании незаконного военизированного или вооруженного формирования, а также проведения следственных действий.

В Минобороны РФ повестку на имя их руководителя пока не прокомментировали.

В апреле 2021 года Шойгу объявил о "завершении учений" на границе с Украиной. С 23 апреля РФ начала понемногу отводить войска от границы, которые находились там два месяца, однако полностью их до сих пор не отвели.

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Дарья Мостовая

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