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Россия хочет секреты "Нептуна". Агент ФСБ в Украине получил 8 лет тюрьмы за кражу данных

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 12:08
Россия хочет секреты
Ракетный комплекс Нептун (Фото - АрмияInform)

Агент российских спецслужб, который собирал данные для ФСБ РФ об украинских разработках в ракетной отрасли, получил восемь лет тюрьмы за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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По данным прокуратуры, в 2018 году жителя Северодонецка завербовали террористы из "министерства госбезопасности ЛНР" под кураторством российской ФСБ. Ему дали задание собрать информацию о новейшей военной разработке – ракетном комплексе "Нептун".

Мужчина наладил контакты с военнослужащими ВСУ в зоне проведения ООС на Донбассе, у которых был доступ к секретным данным. Он предложил военным деньги за документацию с грифом "секретно" о современном ракетном комплексе.

Агента российских спецслужб задержали в мае 2020 года, когда он фотографировал имитацию "секретных документов" для ФСБ РФ. За них он должен был получить $10 000.

В Офисе генпрокурора такой срок объясняют тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.

Видео задержания в мае 2020-го:

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Оксана Житнюк
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госизмена фсб ракетный комплекс лнр
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