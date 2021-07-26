СБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фото

Контрразведка заблокировала возможный незаконный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СБУ, схему с вывозом деталей к ЗРК организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных заводов. К ней он привлек знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Правоохранители пишут, что участники схемы наладили механизм по незаконному присвоению военного имущества и конструкторской документации к нему.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из участников группы во время перевозки шести военных приборов в Киев, сообщают в СБУ.

Отмечается, что во время обысков в местах проживания и пребывания членов группы были обнаружены комплектующие к ЗРК и документы. Открыто уголовное дело по статьям о госизмене (ст. 111 УК), нарушении экспортных правил (ч. 2 ст. 333), присвоении военной техники (ч. 3 ст. 410).

В июне СБУ заявила, что житель Хмельницкого незаконно отправлял запчасти для бронетехники в Европу и Америку.

Читайте также: СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет