UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
26.07.2021, 14:12

СБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фото

Цей матеріал також доступний українською
1 / 8
СБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фото
СБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фото
СБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фотоСБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фото

Контрразведка заблокировала возможный незаконный вывоз из Украины комплектующих к зенитно-ракетным комплексам. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СБУ, схему с вывозом деталей к ЗРК организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных заводов. К ней он привлек знакомых из Киевской и Житомирской областей.

Правоохранители пишут, что участники схемы наладили механизм по незаконному присвоению военного имущества и конструкторской документации к нему.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из участников группы во время перевозки шести военных приборов в Киев, сообщают в СБУ.

Отмечается, что во время обысков в местах проживания и пребывания членов группы были обнаружены комплектующие к ЗРК и документы. Открыто уголовное дело по статьям о госизмене (ст. 111 УК), нарушении экспортных правил (ч. 2 ст. 333), присвоении военной техники (ч. 3 ст. 410).

Читайте также: СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: военное оборудование, сбу, зрк, контрабанда, контрразведка
Еще по теме
Популярные фото
"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото
"Ядерный гриб" над Киевом. В Укргидрометцентре объяснили, что это было – подборка фото
После статьи Путина. Военное руководство Украины проверило остров Змеиный – фото
После статьи Путина. Военное руководство Украины проверило остров Змеиный – фото
Наводнение в Германии: Почти полсотни погибших, до 70 пропавших без вести – фото, видео
Наводнение в Германии: Почти полсотни погибших, до 70 пропавших без вести – фото, видео
Материалы по теме
СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет
Политика СБУ взяла предателей в своих рядах. Подполковники "ждали русский мир" – им грозит 15 лет
СБУ предотвратила контрабанду запчастей к военным самолетам: фото
Новости регионов СБУ предотвратила контрабанду запчастей к военным самолетам: фото
Популярное
фото/видео
Agile Spirit-2021. В Грузии начались военные учения с участием стран НАТО и Украины: видео
Agile Spirit-2021. В Грузии начались военные учения с участием стран НАТО и Украины: видео
$500 000. Под Одессой правоохранители обнаружили нелегальные плантации конопли: видео
$500 000. Под Одессой правоохранители обнаружили нелегальные плантации конопли: видео 26.07.21, 18:22
В Литве прибывшие из Беларуси мигранты устроили бунт в лагере – видео
В Литве прибывшие из Беларуси мигранты устроили бунт в лагере – видео 26.07.21, 16:56
СБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фото
СБУ: Контрразведка блокировала вывоз из Украины деталей зенитно-ракетных комплексов – фото 26.07.21, 14:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 