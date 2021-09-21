Сбежал от оккупантов в поисках работы: СБУ взяла на Донбассе танкиста террористической ДНР

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику террористической организации ДНР, который, по данным следствия, причастен к обстрелам позиций украинских военнослужащих на Донбассе. Он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию и надеялся найти работу, сообщает пресс-служба СБУ.

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Боевика задержали военнослужащие ООС, когда он пытался скрыто пересечь линию разграничения на Донбассе.

По данным СБУ, задержанный входил в состав "танкового подразделения" оккупантов, причастного к обстрелам позиций ВСУ.

По данным следствия, задержанный в 2016 году вступил в террористическую организацию ДНР, там он был механиком-водителем танка боевиков. В итоге он решил вернуться на подконтрольную Украине территорию и искать работу, но его задержали на линии разграничения.

Боевику сообщили о подозрении по статье об участии в террористической организации, его взяли под стражу.

15 сентября 2021-го сообщалось, что на Донбассе при попытке пересечения линии разграничения украинские военные задержали боевика террористической организации ДНР. В ряды оккупантов он вступил в 2016 году, а "службу" проходил в Донецке механиком-водителем танка. Он рассказал о россиянах в подразделениях боевиков и массовом употреблении наркотиков.

20 сентября СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.

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Оксана Житнюк

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