"Россияне считали себя царями". На Донбассе задержали и допросили боевика: видео

На Донбассе при попытке пересечения линии разграничения украинские военные задержали боевика террористической организации ДНР. Он рассказал о россиянах в подразделениях боевиков и массовом употреблении наркотиков. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ООС.

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Задержанный – житель поселка Владимировка Волновахского района Донецкой области Артем Костенко. В ряды боевиков он вступил в 2016 году.

Костенко рассказал, что "службу" проходил в Донецке механиком-водителем танка. Подготовку проходил на полигоне в Торезе.

У батальона "Дизель", в котором "служил" боевик, было, по его словам, два командира: россиянин и представитель террористической организации ДНР. Такая система работает во всех подразделениях боевиков, сказал Костенко.

Он также рассказал, что среди боевиков распространено употребление алкоголя и наркотиков.

"Что есть, то и употребляют... Я в этой армии впервые попробовал метадон (синтетический опиоид, – ред.), первитин (метамфетамин, – ред.), черный (кустарно изготовленная вытяжка из мака, – ред.). Все тяжелые наркотики, которые существуют, попробовал в этом батальоне", – сказал задержанный.

Россияне, по словам боевика, в незаконных формированиях "считали себя как цари", они практиковали унижения и издевательства над боевиками из местных жителей.

Задержанный сказал, что раскаивается в своих действиях, хочет бросить наркотики, найти работу и обзавестись семьей. "Со своей стороны никого не убил, просто что Родину подставил", – сказал Костенко.

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Вадим Ребрина

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